Россияне рассказали, сколько денег им надо для хорошего отпуска

Россияне рассказали, что для полноценного хорошего отпуска им требуется сумма не меньше 150 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Webbankir.

Только меньшинство участников опроса (11,5%) отметили , что им бы для отдыха хватило 70 тысяч рублей. Чуть больше респондентов (12,6%) выразили мнение, что хорошо отдохнуть можно и за 50 тысяч рублей. Наибольшая часть опрошенных (30,4%) считает, что для отпуска нужно не менее 150 тысяч рублей.

28,9% и 16,5% россиян отметили, что готовы потратить на отдых от 100 и до 150 тысяч рублей соответственно.

Тем не менее, отправиться в отпуск, к примеру, на Кубань будет не так-то просто из-за сложной ситуацией с пандемией коронавируса. Дело в том, что в Краснодарском крае ввели запрет для туристов с 1 августа находиться на курортах Кубани без справки о вакцинации. Однако власти региона изменили своё решение — с 1 июля для заселения в отели будет достаточно документа о перенесённом коронавирусе, сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство обеспокоено продолжающейся отменой брони отелей и туров на август в Краснодарский край и просит разрешить пускать на курорты Кубани туристов с отрицательным ПЦР-тестом.