Россияне рассказали, почему отказываются от походов на концерты

Россияне рассказали, почему отказываются от походов на концерты ТАСС: 38% россиян не покупают билет на концерт, если их не устраивает цена

38% россиян отказываются от покупки билетов на концерты из-за высокой стоимости, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Также 26% респондентов не приобретают билеты из-за неудобного времени и даты.

25% опрошенных не покупают билеты из-за того, что площадка находится далеко от их места жительства. Наименьший дискомфорт у россиян вызывают плохие погодные условия (4%), отсутствие компании (4%) или плохо организованное мероприятие (3%).

На музыкальных мероприятиях россияне отдают предпочтение популярным жанрам: поп-музыке (21%), року (15%) и джазу (12%). Классическая музыка (9%) привлекает больше слушателей, чем хип-хоп (7%) и электронная музыка (5%).

Для 31% жителей России ключевым аспектом является возможность увидеть своего кумира на сцене. 24% опрошенных считают важным элементом атмосферу и энергетику мероприятия. 17% обращают внимание на стоимость билетов, а 11% и 13% соответственно — на состав исполнителей и дополнительные развлечения.

Ранее россияне назвали идеальный график работы. По результатам опроса, в котором приняли участие почти 11 тысяч человек, около 42% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Большинство участников опроса выразили желание перейти на новый график работы, если при этом их заработная плата останется на прежнем уровне.