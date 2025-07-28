Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 11:32

Российский посол ответил на вопрос о россиянах в зоне конфликта в Таиланде

Посол Томихин: данных о пострадавших россиянах при конфликте в Таиланде нет

Фото: Adirach Toumlamoon/Global Look Press

Посольство РФ в Таиланде не получало ни одного обращения от россиян, находящихся в зоне конфликта с Камбоджей, российский посол Евгений Томихин в эфире канала «Россия-24». По его словам, вероятно, граждане РФ не пострадали от обострения ситуации.

К счастью, пока мы не получали ни одного обращения от российских граждан, постоянно проживающих в Таиланде, либо временно находящихся здесь, из зоны конфликта, — сказал дипломат.

Ранее Томихин рекомендовал планирующим поездки в Таиланд россиянам воздержаться от посещения «проблемных территорий». По словам дипломата, большая часть курортов в стране находится в достаточном отдалении от зоны конфликта.

В свою очередь премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при дипломатическом посредничестве президента США Дональда Трампа. По словам главы правительства, американский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с жертвами конфликта и подтвердил приверженность миру.

послы
Таиланд
россияне
Камбоджа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа вероятная причина обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани
Лавров: в администрации Трампа есть разумные люди
Названы организаторы антироссийских протестов на ЧМ по фехтованию в Грузии
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Лавров раскрыл, какое желание европейцев подтверждается каждый день
Петербуржец «обрел» новое сердце после сложной операции
Мужчина 10 лет жил в квартире с останками матери
Педофил в бегах: растлитель более 10 лет использовал паспорт мертвеца
Сорокалетний учитель надругался над пятью школьницами
Симптомы болезни актрисы Сельмы Блэр приняли за опьянение
Подъезд жилого дома обрушился в российском городе
Украинца отправили на фронт из-за костра около дома
Появились кадры смертельной стрельбы на рынке в Таиланде
Дети играли с порохом и загорелись в российском регионе
Плавни, Мирноград, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 июля
«Начал весьма интересно»: стало известно о разговоре Путина и Лукашенко
«Фрики и маргиналы»: Колобков об антироссийских протестах на ЧМ в Грузии
Пловчиха Чикунова пробилась в полуфинал ЧМ в Сингапуре
Сотни тысяч взрывоопасных предметов уничтожили в российском регионе
«Главная цель»: на Западе раскрыли зловещий план Германии против России
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.