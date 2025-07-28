Российский посол ответил на вопрос о россиянах в зоне конфликта в Таиланде

Российский посол ответил на вопрос о россиянах в зоне конфликта в Таиланде Посол Томихин: данных о пострадавших россиянах при конфликте в Таиланде нет

Посольство РФ в Таиланде не получало ни одного обращения от россиян, находящихся в зоне конфликта с Камбоджей, российский посол Евгений Томихин в эфире канала «Россия-24». По его словам, вероятно, граждане РФ не пострадали от обострения ситуации.

К счастью, пока мы не получали ни одного обращения от российских граждан, постоянно проживающих в Таиланде, либо временно находящихся здесь, из зоны конфликта, — сказал дипломат.

Ранее Томихин рекомендовал планирующим поездки в Таиланд россиянам воздержаться от посещения «проблемных территорий». По словам дипломата, большая часть курортов в стране находится в достаточном отдалении от зоны конфликта.

В свою очередь премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при дипломатическом посредничестве президента США Дональда Трампа. По словам главы правительства, американский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с жертвами конфликта и подтвердил приверженность миру.