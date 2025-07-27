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27 июля 2025 в 18:25

Практически половина жителей Сербии проголосовали против вступления в ЕС

Неманья Старович: за евроинтеграцию высказались 46% опрошенных сербов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

46% жителей Сербии положительно проголосовали за вступление в Европейский союз, заявил министр по делам европейской интеграции Сербии Неманья Старович. В то же время 44% опрошенных выступили против, передает агентство Tanjug.

Несмотря на то что процесс длится долго, у нас по-прежнему сохраняется относительное большинство граждан, поддерживающих европейский путь Сербии, — прокомментировал Старович.

По данным исследования, проведенного Центром свободных выборов и демократии (CeSID), 53% опрошенных не видят личной выгоды от присоединения страны к ЕС. Кроме того, почти 80% респондентов считают, что процесс интеграции в объединение идет слишком медленно. В то же время около половины опрошенных (47%) убеждены, что Сербия не войдет в состав Европейского союза.

Правительство продолжает работу по реализации реформ в ходе переговоров. Предполагается, что возможность для создания нового кластера в рамках переговоров о присоединении к ЕС появится в конце сентября.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его государство не намерено вводить санкции в отношении Российской Федерации. По его словам, заявления министра по вопросам европейской интеграции Неманьи Старовича были неправильно истолкованы представителями СМИ.

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