Россияне назвали идеальный график работы

42% россиян выбрали бы четырехдневную неделю как оптимальный график работы, передает RT со ссылкой на результаты опроса. За традиционные пять рабочих дней проголосовали лишь 23% респондентов.

Итоги исследования, в котором приняли участие почти 11 тысяч жителей России, демонстрируют, что население пока с осторожностью воспринимает такую идею, сообщает издание. Только 24% участников опроса уверены, что переход к новой системе — это лишь вопрос времени. Еще 26% опрошенных считают, что новая система может быть успешно внедрена только в некоторых сферах, таких как IT и креативные индустрии.

Главные тревоги связаны с вероятностью уменьшения заработной платы и премиальных выплат (36%), возрастанием рабочей нагрузки (24%) и риском потери работы. Часть опрошенных также высказали беспокойство по поводу неустойчивости положения дел в компании.

В числе плюсов четырехдневной рабочей недели респонденты чаще всего отмечали возможность проводить больше времени с семьей (32%) и уменьшение стресса (25%).

Подавляющее большинство (71%) опрошенных согласны перейти на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения текущего уровня заработной платы. 41% респондентов выразили уверенность в том, что их производительность труда повысится. Однако почти треть опрошенных отметили, что эффективность работы зависит от специфики профессии.

Ранее эксперт дал советы, что делать при сокращении на работе. Он отметил, что сотрудник имеет право на получение выходного пособия и, возможно, дополнительных компенсаций. Однако важно знать свои права и порядок действий в случае нарушения процедуры увольнения.