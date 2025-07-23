HR-эксперт дал советы, что делать при сокращении на работе HR-эксперт Мурадян заявил, что при сокращении нужно получить выходное пособие

Сотруднику при сокращении на работе необходимо получить выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. Он также посоветовал проверить, полагаются ли в таком случае дополнительные компенсации, например прописанные в договоре.

Средний заработок сохраняется на срок до двух месяцев с момента увольнения или до трудоустройства. Дополнительно могут быть компенсации по договоренности или трудовому договору, — уточнил Мурадян.

Он добавил, что в ряде ситуаций работник имеет право обжаловать решение руководства. Это возможно, если работодатель не предупредил о сокращении минимум за два месяца в письменной форме, если увольняют без соблюдения очередности и учета льготных категорий или отказывают в выплатах. В подобных ситуациях следует обратиться в Государственную инспекцию труда, профсоюз или суд.

Юрист Михаил Салкин ранее заявил, что сотрудника могут наказать за нарушение дресс-кода, если это прописано в трудовом договоре или локальных актах. Привлечь работника к ответственности можно, если его внешний вид противоречит санитарным нормам или требованиям техники безопасности.