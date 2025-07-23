Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 10:31

HR-эксперт дал советы, что делать при сокращении на работе

HR-эксперт Мурадян заявил, что при сокращении нужно получить выходное пособие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотруднику при сокращении на работе необходимо получить выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. Он также посоветовал проверить, полагаются ли в таком случае дополнительные компенсации, например прописанные в договоре.

Средний заработок сохраняется на срок до двух месяцев с момента увольнения или до трудоустройства. Дополнительно могут быть компенсации по договоренности или трудовому договору, — уточнил Мурадян.

Он добавил, что в ряде ситуаций работник имеет право обжаловать решение руководства. Это возможно, если работодатель не предупредил о сокращении минимум за два месяца в письменной форме, если увольняют без соблюдения очередности и учета льготных категорий или отказывают в выплатах. В подобных ситуациях следует обратиться в Государственную инспекцию труда, профсоюз или суд.

Юрист Михаил Салкин ранее заявил, что сотрудника могут наказать за нарушение дресс-кода, если это прописано в трудовом договоре или локальных актах. Привлечь работника к ответственности можно, если его внешний вид противоречит санитарным нормам или требованиям техники безопасности.

эксперты
увольнения
сокращения
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция разработала гиперзвуковое оружие
Делегация России вылетела в Стамбул для переговоров
Концерт «КИНО&МУЗЫКА» состоится в ЦСИ «Марс» в Москве
«Мама, забери меня»: экс-боец ЧВК «Вагнер» вспомнил о боях за Артемовск
Главком ВСУ признал большие проблемы в украинской армии
В России рассмотрят инициативу о кредитных каникулах при одном факторе
В Госдуме посоветовали не переживать из-за проекта о круглогодичном призыве
В Великобритании внезапно ожил мужчина, чье сердце не билось почти час
Олимпийская чемпионка назвала причину поражений синхронисток из РФ на ЧМ
Раскрыт срок для главреда Baza за «покупку» полицейских
В Минтрансе пригрозили российским аэропортам после задержек рейсов
Политолог высказался о возможном влиянии на Трампа со стороны жены
Японец десять лет хранил труп умершей матери в туалете
Франция резко осудила Зеленского из-за нового закона
Дети мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку в Обнинске
В Госдуме раскрыли, сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Энергетик оценил перспективы нового месторождения нефти и газа в Польше
Разрыв между средними зарплатами в регионах рекордно вырос в России
В Минтрансе пообещали проработать взаимодействие с авиакомпаниями России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 июля: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.