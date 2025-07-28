Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества

Делегация АО «РК Сложные системы» во главе с председателем совета директоров компании Игорем Федоровым посетит Вьетнам. Визит пройдет в рамках расширения сотрудничества в сфере сложных технологических систем. Встреча пройдет в преддверии Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке.

В ходе визита мы обсудим с вьетнамскими партнерами не только использование новых технологий, но и трансформацию процесса управления государством и масштабирование его на все сферы деятельности. Уверен, что диалог с ведущими учеными и специалистами из Вьетнама даст импульс для сотрудничества, обсуждение деталей которого продолжится на форуме во Владивостоке, — отметил Федоров.

Компания «РК Сложные системы» создана как технологическая инициатива Фонда Росконгресс. Она объединяет ведущих российских ученых, инженеров и предпринимателей. В ходе своего визита во Вьетнам специалисты компании проведут ряд встреч и переговоров с представителями наукоемких предприятий и организаций, а также вьетнамскими учеными и техническими экспертами.

Центральноазиатский международный экономический форум в Душанбе объединил 22 июля представителей профильных министерств, дипломатов, лидеров бизнеса, науки и культуры. Участники события приехали из России и стран Центральной Азии. Мероприятие прошло при поддержке Фонда Росконгресс.