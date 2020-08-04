Россияне рассказали о причинах увольнения с работы

Более 30% россиян рассказали, что увольняются с работы по причине того, что им не повышают зарплату. 15% уходят с работы из-за профессионального выгорания и стресса, ещё 13% — из-за отсутствия карьерного роста.
Об этом говорится в результатах опроса, проведённого сервисом Работа.ру,
Также 10% и 7% респондентов отметили, что веской причиной увольнения для них может стать желание работать ближе к дому и уделять больше времени семье соответственно.
По 4% опрошенных могли бы сменить место работы из-за желания переехать в другой город или страну и конфликтов на текущем месте работы.
54% россиян при поиске новой работы прежде всего обращают внимание на рабочий график, 44% отметили важность расстояния от дома, 36% — надёжность компании, 34% — отзывы сотрудников о работе, 31% — возможности карьерного роста и обучения.
17% отметили, что для них важен уровень заработной платы.
Как ранее писал NEWS.ru, опрос компании IDF Eurasia показал, что 63% россиян, которые работают дистанционно, хотят вернуться в офис. В качестве причин снижения работоспособности опрошенные отметили: 33% — апатию и депрессию, 37% — недостаточность живого общения, 30% — отвлекающие факторы, такие как близкие люди, телевизор, приёмы пищи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен