Россияне рассказали о денежных штрафах на работе

Портал Работа.ру провел опрос, посвящённый системе денежных штрафов на работе. Как выяснилось, со штрафами сталкивались 38% россиян, чаще всего размер штрафов составлял до тысячи рублей. При этом 57% опрошенных не знают об официальном запрете денежных штрафов для сотрудников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

Опрос проводился в ноябре среди более чем 6 тысяч россиян старше 18 лет из всех округов РФ. Часть вопросов задавалась только респондентам, которые сталкивались с системой штрафов на работе - это более 2280 человек. Выяснилось, что 62% россиян не сталкивались с системой денежных штрафов в компаниях, тогда как большинство остальных сообщили, что штрафы работодателей составляли до тысячи рублей.

19% респондентов отметили, что штрафы составляли от одной до трёх тысяч рублей, а 10% указали сумму от трёх до пяти тысяч рублей. 8% участников сталкивались со штрафами более пяти тысяч рублей. Чаще всего респондентов штрафовали за ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (42%), опоздания (38%) и нарушение техники безопасности (26%)

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» узнал мнение россиян о том, насколько сильный стресс они испытывают и как с этим борются. Как выяснилось, за год россияне стали испытывать стресс несколько реже, но он стал сильнее. Чаще всего эту проблему решают при помощи прогулок и общения с близкими, а также успокоительных средств. При этом люди в возрасте 20–29 лет снимают стресс при помощи еды и покупки новых вещей, а люди старше 60 лет - за счёт правильного питания и употребления витаминов и БАДов. Алкоголь как способ снятия стресса назвали лишь 17%, а помощь врача или психолога — 7%.