Россияне рассказали, каким видят идеальный зимний отдых

Большинство россиян предпочитают зимой активный отдых. 39% опрошенных назвали идеальным времяпрепровождением катание на горных лыжах или санках. Чуть больше трети (34%) предпочитают поездки в гости к родственникам, друзьям. Отдых дома в зимнее время теряет популярность. В этом году такой вид досуга выбрали 28% россиян, тогда как в 2021 году — 38%, свидетельствуют результаты опроса на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Активный отдых (катание на горных лыжах и санках) возглавляет топ-5 видов идеального зимнего досуга россиян почти всех возрастов: среди возрастных групп 18–24 года и 35–44 года его назвали половина опрошенных (51% и 50% соответственно). Среди людей старше 60 лет спортивные активности выбрал каждый пятый (21%), это четвёртый по популярности ответ в данной возрастной категории, — следует из данных ВЦИОМа.

Отдыхать дома больше других возрастных групп любит молодёжь от 18 до 24 лет (43%), это второй по популярности ответ у россиян этого возраста. Также он на втором месте по популярности у россиян старше 60 лет (29%).

27% опрошенных отметили познавательный отдых — экскурсии и путешествия по историческим, памятным местам. 21% респондентов всё же предпочёл бы зимой пляжный отдых в тёплых странах. В прошлом году желающих отдохнуть именно таким образом было в два раза меньше — 10%. Отдых на даче считают идеальным 18%, а посещение театров, музеев и выставок — 17% россиян, говорится в материалах исследования.

Опрос проводился 10 января 2022 года среди 1600 человек.

Ранее россияне рассказали, как встретят Новый год. Большинство из них (71,3%) заявили, что планируют провести праздник в кругу семьи, 9,6% — с друзьями, 4,5% — в одиночестве или с «воображаемым другом», менее 3% указали варианты: с девушкой/парнем, с Дедом Морозом или Снегурочкой, незнакомыми людьми или на работе, говорится в итогах исследования проекта «Другое дело».