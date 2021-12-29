Часть россиян заявили, что встретят Новый год с «воображаемым другом»

Большинство россиян (71,3%) заявили, что планируют встретить Новый год в кругу семьи, 9,6% — с друзьями, 4,5% — в одиночестве или с «воображаемым другом», менее 3% указали варианты: с девушкой/парнем, с Дедом Морозом или Снегурочкой, незнакомыми людьми или на работе, говорится в итогах исследования проекта «Другое дело» (документ имеется в распоряжении NEWS.ru). Опрос проводился с 21 декабря по 30 декабря в официальном сообществе организации в соцсети «ВКонтакте» среди 13 400 человек в возрасте 16–35 лет.

На вопрос «Где планируете отмечать Новый год?» 72% респондентов ответили «дома», 8,3% — «под ёлкой, неважно где, зато весело», а 7% — «на даче/снимем дом», по 1,9% респондентов выбрали варианты «в клубе» или «в отеле». <...> На вопрос «Как отпразднуете?» 35,7% ответили «С огоньком», 24,2% — «Бокал игристого и поспать». Третьим по популярности (17,2%) был вариант «на ЗОЖе — на катке, в бане, с чаем». 8,9% респондентов выбрали «Лицом в салат», а 5,1% — в путешествии, — говорится в тексте.

Кроме того, 32,5% опрошенных подчеркнули, что на новогодних каникулах займутся чтением «полезных книг» и будут смотреть обучающие курсы, 30,6% респондентов добавили, что помогут родителям по хозяйству, а 12,7% рассказали, что готовы стать анонимным Дедом Морозом или Снегурочкой и вручить подарок незнакомому человеку.

47,8% молодых респондентов сообщили, что верят в новогодние приметы — «опустят бумажку с желанием в шаманское под бой курантов». 14,6% представителей молодёжи на вопрос «Верите ли вы в новогодние приметы?» ответили, что нет, но ёлку на всякий случай ставят «по фэншую». Такое же число респондентов ответило, что верят только в Деда Мороза, — отмечается в документе.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём сайте данные исследования об ожиданиях россиян от 2022 года. Как выяснилось, 34% считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год. Ещё 39% респондентов ответили, что год будет таким же, как и предыдущий, а 21% считают, что ситуация станет скорее хуже. Говоря о возможных позитивных изменениях в следующем году, 22% россиян заявили, что ожидают улучшения в ситуации с коронавирусом.