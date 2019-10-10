https://static.news.ru/photo/53c0f530-eb49-11e9-b33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press

Почти 40% российских туристов чередуют самостоятельные путешествия с пляжным отдыхом в отелях по системе «всё включено». Ещё 20% проводят отпуск только в гостиницах с all inclusive. Опрос провёл портал Aviasales.

В исследовании приняли участие 72 тысячи человек. Туристы, предпочитающие оба вида поездок рассказали, что выбор зависит от направления и бюджета. Например, некоторые покупают путёвку на Кубу и Ямайку — для них это дешевле, чем организовать отпуск своими силами. Другие предпочитают лететь на Мальдивы и в Объединённые Арабские Эмираты, пишет « Интерфакс » со ссылкой на PR-директора Aviasales Яниса Дзениса.

Респонденты, отдыхающие только по системе «всё включено», преследуют основную цель — «вкусно поесть, выпить и полежать на пляже», чтобы всё организовали от и до: встреча в аэропорту, экскурсии с трансфером из отеля и русскоязычный персонал в гостинице. Многие выбирают такой отдых ещё и потому, что не владеют иностранными языками. Остальные 40% опрошенных путешествуют только самостоятельно. All inclusive для них — потеря времени из-за ожидания гидов, туристических групп.

Ранее News.ru сообщал, что вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал страны, в которых туристы могут отдохнуть вместо турецкого курорта Анталья. Там отели приостановили продажи из-за огромного спроса.