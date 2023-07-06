Россияне назвали важнейшее условие для создания семьи ВЦИОМ: россияне назвали любовь самым необходимым условием для создания семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне назвали любовь самым важным условием для создания семьи, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Такой ответ дали 57% опрошенных, еще 35% выбрали отдельное жилье, а 30% — достаточный уровень доходов. ВЦИОМ привел и менее популярные факторы: общие взгляды на детей, роли в семье, профессиональные планы, уровень образования и культуры партнеров.

Хотя любовь сегодня возглавляет список необходимого для создания семьи (57%), второе место занимает жилье для отдельного проживания от родителей (35%). <...> В список вошел также доход, а именно уровень финансового благополучия, позволяющий жить независимо от родителей (30%), — свидетельствуют данные опроса.

Социологи также выяснили, как россияне представляют себе идеальную семью. Более 60% респондентов считают, что ее основой считаются взаимопонимание, взаимоуважение и забота друг о друге, — это почти в три раза больше, чем 10 лет назад (26%).

Кроме того, за это время опрошенные стали чаще говорить о таких составляющих идеальной семьи, как счастье, гармония и любовь. Таким образом, согласно опросу, в представлениях об идеальной семье за 10 лет появилось больше внимания к духовной составляющей, чем к материальной.

Опрос ВЦИОМа проводился 2 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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