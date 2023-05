Tinder уходит из России

Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, окончательно уйдет из России к 30 июня, следует из ежегодного отчета компании. Доступ к услугам брендов компании будет ограничен для россиян.

Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года, — говорится в отчете.

Match Group — американская интернет- и технологическая компания, которая владеет и управляет онлайн-сервисами знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другими.

Ранее журналисты немецкого издания Die Welt заявили, что «российские шпионки» через Tinder вербуют политиков и военных. В материале отмечается, что «агенты Путина» могли давно «расставить свои любовные ловушки». При этом в самом материале газеты не приводятся доказательства такой деятельности.

До этого в Санкт-Петербурге были арестованы четыре участника ОПГ, разводившие мужчин на деньги при помощи девушек из Tinder. Они приглашали мужчин в рестораны, где те заказывали еду с завышенными ценами. После этого девушки исчезали.