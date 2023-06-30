Tinder ушел: где теперь знакомиться одиноким россиянам Психологи советуют, как найти вторую половину без приложений для онлайн-знакомств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

30 июня популярное приложение для знакомств Tinder окончательно прекратило работу в России. Сервис является одной из самых крупных площадок для онлайн-знакомств — активно развивающейся сферы. По статистике, каждый десятый россиянин встретил вторую половину в Сети. Как уход крупнейшей профильной онлайн-площадки повлияет на личные отношения россиян, чем можно заменить Tinder, станем ли мы чаще знакомиться на улицах — в материале NEWS.ru.

Насколько популярны в России онлайн-знакомства

Еще в 2000-х годах на российском рынке появились и стали развиваться сервисы Mamba, Вadoo и LovePlanet. К 2021 году ими хоть иногда пользовались 32% жителей страны. В ноябре 2022 года «Газета.Ru» сообщала, что спрос на онлайн-знакомства по сравнению с 2021 годом вырос на 68%. В среднем россияне тратят на дейтинг-приложения 296 рублей в месяц.

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Треть россиян, которые находятся в отношениях или в браке, познакомились со своей парой в интернете (15%) или на работе (15%). Таковы результаты опроса портала Superjob. Следующее по популярности место знакомства — улица (11%). Еще 7% встретили пару в компании друзей, по 4% опрошенных были знакомы с партнером со школы или университета. Еще 4% впервые увидели друг друга в кафе или ресторане.

В 2022 году россиянки стали чаще искать мужчин на сайтах знакомств для официального брака, а мужчины — для гражданского. Такие результаты показало исследование компании Platforma и приложения для знакомств Mamba. Оказалось, что в 2021 году соотношение зарегистрировавшихся мужчин и женщин на ресурсах для знакомств было практически одинаковым — 50,2% и 49,8% соответственно, как и в 2020 году — 49,6% и 50,4% соответственно. Чаще всего вторую половину ищут через приложение мужчины в возрасте от 25 до 44 лет и женщины в возрасте от 18 до 44 лет. Исследователи также отметили, что в 2022 году женщины пытались познакомиться первыми в два раза чаще, чем мужчины.

Психолог Валентин Денисов-Мельников считает, что некоторые люди предпочитают онлайн-общение, потому что оно позволяет избежать «неприятных минут», которые испытывает отвергнутый. Общение в формате онлайн — даже если разговор не сложится — воспринимается гораздо легче. Денисов-Мельников добавил в беседе с NEWS.ru, что на онлайн-площадках более широкий выбор: «Столько потенциальных кандидатов собрать в жизни практически нереально. Поиск партнеров еще никогда не был таким эффективным и быстрым».

Чем удобен Tinder

Tinder — одно из крупнейших онлайн-приложений для знакомств в мире. Американский холдинг Match Group запустил его в 2012 году, а через два года в приложении зарегистрировалось около 450 миллионов пользователей. В 2016 году Россия заняла 13-е место по размеру аудитории среди всех регионов, где есть Tinder — россияне скачали приложение больше 240 млн раз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие пользователи отмечают, что в Tinder простой сервис за счет легкой регистрации — стать пользователем приложения можно указав номер телефона или электронной почты. После заполнения анкеты можно просматривать фотографии других пользователей, которые находятся поблизости. Принцип выбора собеседника простой: приложение позволяет оценить человека по фотографии и поставить ему «лайк» или «дизлайк».

Заданные в приложении параметры позволяют быстро найти собеседника по интересам. Также Tinder стал очень популярен из-за наличия платной подписки, в том числе VIP-тарифов, которые расширяют возможности пользователя, отмечает в беседе с NEWS.ru психолог Ксения Буракова.

При этом она добавила, что подписка довольно дорогая, что также увеличивает ценность приложения в глазах пользователей.

«Если клиент приложения заплатил за аккаунт, то он как минимум платежеспособен и заинтересован в знакомствах. А не просто случайный человек», — говорит Буракова.

Психолог-сексолог Ольга Царенко пояснила NEWS.ru, что Tinder знают все: «Когда говорят о сайтах знакомств, он первый всплывает в памяти».

Чем онлайн знакомства проигрывают оффлайну

Серьезная проблема при онлайн-знакомствах — это большие ожидания от партнера. Фотография диктует определенный образ, далее психика достраивает вокруг него иллюзию, нередко не соответствующую оригиналу, рассказала NEWS.ru психолог Ольга Царенко.

«Мы не видим невербальных признаков. Словам придают значение только в 7% случаев, а вот позам, мимике, интонации — в 93%», — отмечает Царенко.

Фото: shutterstock.com

По ее мнению, самая неудачная тактика — это думать только о своих предпочтениях, не обращая внимания на цели партнера.

«Например, девушка ищет мужчину для создания семьи, но не учитывает, что в его анкете нет ни намека на серьезные намерения. Или один человек заинтересован в знакомстве, а другой нет. И первый пытается „проломить оборону“», — говорит она.

Психолог Анна Хныкина замечает, что из-за обилия пользователей в подобных приложениях у человека создается «иллюзия бесконечного выбора» и сильно искажается восприятие потенциального партнера.

«Людям кажется, что все это — бесконечная игра. И в этом очень легко застрять — особенно часто в эту ловушку попадают молодые люди», — говорит она.

Что будет после ухода Tinder

Часть аудитории Tinder не сможет знакомиться на улице. Причина — проблемы с коммуникацией. По словам психолога Ксении Бураковой, выросло целое поколение людей, которым тяжело дается живое общение, они привыкли к онлайн-формату. По крайней мере на первых этапах знакомства. «В онлайне в любой момент ты можешь заблокировать человека. Обдумать ответ на острый вопрос, а не отвечать сразу», — описывает преимущества психолог.

Такие люди скорее всего будут пользоваться альтернативными площадками, которых много. Например, все больше набирает популярность приложение для анонимных знакомств под названием Pure.

«Мне кажется в какой-то степени оно даже лучше чем Tinder. Там люди открыто пишут о своих целях и желаниях. Например: „хочу прямо сейчас пить шампанское и кататься по ночной Москве“», — делится Буракова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог Анна Хныкина, напротив, считает, что люди, как и раньше, продолжают знакомиться офлайн. Просто в реальной жизни знакомства происходят реже, чем в приложениях: «Люди не разучились знакомиться офлайн. Правда, у некоторых людей с коммуникацией бывают проблемы: люди могут стесняться или бояться. В этом случае специалист советует записаться, к примеру, на тренинг по актерскому мастерству.

«На тренинге можно прокачать мастерство общения, а также подтянуть свою речь. Если человеку тяжело справиться со страхом знакомств в реальной жизни, лучше обратиться к психологу: если человеку проще знакомиться онлайн, это уже звоночек. Тогда надо постараться разнообразить свою жизнь и выходить в реальность. Так или иначе главенствующая часть знакомства — это выход из онлайна в офлайн», — говорит Хныкина.

Где знакомиться, если не в приложениях? В барах, на улице?

В барах и клубах обычно заводят знакомства на одну ночь. Найти потенциального партнера для долгосрочных отношений на улице тоже непросто. Нужно уметь общаться, но не у всех настолько развиты коммуникативные навыки, говорит Денисов-Мельников. Клубы по интересам, по мнению психолога, самая удачная локация для налаживания отношений.

В школе игры на гитаре, на занятиях по йоге, на курсах по фотографии встречаются люди близкие по духу, говорит собеседник NEWS.ru. В такой группе темы для разговора возникают сами собой, не надо ничего придумывать, разговорится даже человек, который с трудом общается с новыми знакомыми.

Фото: shutterstock.com

«Изначально это происходит просто как социальное знакомство, не для свиданий и секса. Но самые крепкие отношения — когда у людей схожие интересы», — отметил психолог.

Именно поэтому столько крепких пар складывается на работе. Правда, в некоторых организациях служебные романы запрещены. Это важно учитывать, чтобы не быть уволенным, устраивая личную жизнь.

Когда человек самодостаточен и уверен в себе, он способен и донести свои ценности до другого человека, и слышать партнера, говорит психолог Ольга Царенко. Такой человек не будет растворяться в партнере и «закрывать им свои внутренние дыры», а будет вполне рационален в отношениях.

«Важно не бояться не понравиться. Ведь если мы кому-то не понравились, то это не характеризует нас. Это лишь говорит, что мы не подходим друг другу. В связи с этим важно оставаться собой, не играть в идеальность», — говорит она.

По мнению психолога Анны Хныкиной, лучше всего знакомиться в дружеских компаниях или на межкорпоративных встречах: «Тебя могут пригласить на день рождения. Там познакомят, тебе даже не придется самому подходить и чувствовать себя неловко. А на корпоративе или пресс-конференции можно обсудить заявленную на мероприятии тему».

Станет ли популярным «пикап» c уходом из России дейтинг-приложений

Все онлайн-площадки не уйдут: уходит одна — приходит другая. И на популярность «пикапа» (техники агрессивного знакомства на улицах или в заведениях) это не влияет. Пикаперы были, есть и будут вне зависимости онлайн это знакомства или офлайн, высказала NEWS.ru мнение психолог-сексолог Ольга Царенко.

«Пикап» — это практика активного знакомства и соблазнения на улице или в публичных местах, частично основанная на так называемом «нейролингвистическом программировании». Оно является либо «тренажером» для прокачки уверенности в себе, либо способом мошенничества.

«У каждого своя потребность. В основе лежит желание доказать себе, что это возможно», — отметила эксперт.

Какие еще сайты знакомств ушли из России

С 2022 года в России и Белоруссии перестало работать приложение для знакомств Feeld. Разработчики приложения заявили, что «осуждают акт агрессии» и что «не могут обеспечить безопасность» для пользователей, поскольку не имеют возможности соблюдать законы двух стран, сохраняя неприкосновенность данных клиентов.

Фото: shutterstock.com

Также ушли из российского сегмента сервисы знакомств Badoo, Bumble и Fruitz. Об этом 9 марта объявила их материнская компания — владелец Bumble Inc. Badoo был на втором месте по популярности среди россиян, ищущих вторую половину.

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