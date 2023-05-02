Tinder уходит из России: как теперь знакомиться? Владелец популярного дейтинг-приложения объявил о прекращении работы в РФ. Чем заменить Tinder, выяснял NEWS.ru.

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Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, окончательно уйдет из России к 30 июня. Доступ к услугам брендов компании будет ограничен для россиян. В 2022 году, после начало СВО, руководство Tinder заблокировало рекламу в приложении и отключило платные опции для российских пользователей, а сейчас планирует полностью прекратить работу на территории России. Как знакомиться без Tinder — в материале NEWS.ru.

Что такое Tinder

Tinder — популярное приложение, предназначенное для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. В 2019-2021 годах в России приложение занимало третье место по числу уникальных пользователей, уступая Badoo и социальной сети «Одноклассники». Под конец 2021 года Tinder обошел «Одноклассники» и стал лидером по платежам у российских пользователей. NEWS.ru выяснило, какие альтернативные способы познакомиться в Сети остались доступны россиянам.



В 2016 году аналитическая компания Priori Data сообщила, что Россия занимает 13-е место по размеру аудитории среди всех регионов, где есть Tinder — россияне скачали приложение больше 240 млн раз. Глава Tinder Шон Рэд рассказал, что в России пользователей-женщин гораздо больше, чем мужчин — по сравнению с другими странами их доля гораздо выше относительно доли юзеров мужского пола.

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В то же время, приложение давало удобную площадку для работы мошенников. Так, в текущем году стало известно, как орудующий в Tinder российский аферист изображал из себя бизнесмена и путем манипуляций убеждал девушек брать кредиты на суммы от 200 тысяч до 1 млн рублей, после чего исчезал с деньгами. Только в родном Иркутске на 32-летнего сердцееда подано более 12 заявлений в полицию, но чаще он искал жертв из Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи.

Чем можно заменить Tinder

Beboo — сайт для знакомств, где сначала можно просмотреть анкеты людей, а потом бесплатно зарегистрироваться и стать постоянным пользователем. Зайти туда можно с помощью электронной почты, а также через другие социальные сети. Поиск собеседника на сайте достаточно простой. Стоит только заполнить пару окошек с предпочитаемым полом, возрастом и городом. Главное — выбрать цель знакомства: любовь и романтика, либо серьезные отношения.

Мамба — сеть сайтов знакомств основанная в 2003 году. Знакомиться на сайте очень удобно за счет простого интерфейса. Нужно лишь указать свой пол, с кем хочется познакомиться, а потом обозначить цель: свидание, флирт или отношения. Затем сайт требует регистрацию через электронную почту. Пользователям можно запускать трансляции и знакомиться с людьми в прямом эфире.

Pure — приложение для быстрых секс-знакомств. Создатели сразу заявили, что у их приложения будет «очень активная и раскрепощенная аудитория», готовая к волнующим приключениям. Каждый месяц этим сервисом пользуются около 200 тысяч пользователей. Женщины могут зарегистрироваться бесплатно, а мужчинам придется покупать подписку. Сервис позволяет знакомиться с людьми из разных стран, флиртовать, а также обмениваться интимными фотографиями. Чаты с собеседником удаляются через 24 часа.

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А как искать в Сети серьезные отношения?

Fitil — сайт для поиска серьезных отношений. Перед регистрацией пользователю необходимо пройти тест, который покажет психологический портрет и поможет, в дальнейшем, найти подходящего собеседника. Общаться с людьми можно после оплаты подписки, а также на мастер-классах и других мероприятиях, которые можно отследить на афише сайта.

The Breakfast — сервис знакомств впервые запустился в 2020 году в Москве. В нем можно найти собеседника и позавтракать с ним. Стать пользователем можно после того, как юзер заполнит анкету и дождется подтверждения. На сервис можно попасть также с помощью приглашения другого участника. Чтобы найти компанию для вкусного завтрака, достаточно нажать в приложении кнопку breakfast и сервис автоматически подберет подходящего собеседника. После этого у пользователей будет 24 часа, чтобы договориться о встрече.

Tastebuds — сайт знакомств, который подбирает собеседников на основе музыкальных вкусов. В отличие от конкурирующих сервисов, таких как Tinder, сервис отличается тем, что фокусируется на одной основной характеристике — на музыке. Пользователю нужно лишь ответить на несколько вопросов, чтобы алгоритм нашел собеседника с идентичными музыкальными предпочтениями. Анкета требует минимальной информации о себе, но при этом максимальной информации о любимой музыке. Треки можно добавить вручную. В профилях собеседников играет выбранный ими трек, а начать беседу можно с любой песни.

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Какие сайты знакомств уже ушли из России

Бот знакомств «Леонардо Дайвинчик» создан на базе очень популярного паблика во «ВКонтакте», на который подписано более 16 миллионов человек. Бот существует почти пять лет, а число пользователей превышает сотни тысяч человек. Основная аудитория «Дайвинчика» — подростки и студенты. У бота есть одна необычная по сравнению с официальными приложениями особенность — там разрешено регистрироваться несовершеннолетним. Функционал бота простой. Профиль зарегистрировавшегося пользователя не верифицируется и его можно редактировать бесконечное количество раз.

В марте 2022 года в России и Белоруссии перестало работать приложение для знакомств Feeld. Разработчики приложения заявили, что «осуждают акт агрессии» и пожаловались, что «не могут обеспечить безопасность» для пользователей, поскольку не могут соблюдать законы двух стран, сохраняя неприкосновенность данных клиентов.

Также ушли из российского сегмента дейтинг-сервисы Badoo, Bumble и Fruitz. Об этом 9 марта объявила их материнская компания-владелец Bumble Inc. Badoo был на втором месте по популярности среди приложений-конкурентов у россиян, ищущих вторую половинку.



С 24 февраля 2022 года свою деятельность в России приостановили или прекратили более 300 компаний, подсчитали ранее ученые из Йельского университета (США). В числе ушедших фирм — разработчики программного обеспечения, игр, банки фото и иллюстраций, производители чипов и видеокарт, а также музыкальные приложения.