Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, окончательно уйдет из России к 30 июня. Доступ к услугам брендов компании будет ограничен для россиян. В 2022 году, после начало СВО, руководство Tinder заблокировало рекламу в приложении и отключило платные опции для российских пользователей, а сейчас планирует полностью прекратить работу на территории России. Как знакомиться без Tinder — в материале NEWS.ru.
Что такое Tinder
Tinder — популярное приложение, предназначенное для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. В 2019-2021 годах в России приложение занимало третье место по числу уникальных пользователей, уступая Badoo и социальной сети «Одноклассники». Под конец 2021 года Tinder обошел «Одноклассники» и стал лидером по платежам у российских пользователей. NEWS.ru выяснило, какие альтернативные способы познакомиться в Сети остались доступны россиянам.
В 2016 году аналитическая компания Priori Data сообщила, что Россия занимает 13-е место по размеру аудитории среди всех регионов, где есть Tinder — россияне скачали приложение больше 240 млн раз. Глава Tinder Шон Рэд рассказал, что в России пользователей-женщин гораздо больше, чем мужчин — по сравнению с другими странами их доля гораздо выше относительно доли юзеров мужского пола.
В то же время, приложение давало удобную площадку для работы мошенников. Так, в текущем году стало известно, как орудующий в Tinder российский аферист изображал из себя бизнесмена и путем манипуляций убеждал девушек брать кредиты на суммы от 200 тысяч до 1 млн рублей, после чего исчезал с деньгами. Только в родном Иркутске на 32-летнего сердцееда подано более 12 заявлений в полицию, но чаще он искал жертв из Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи.
Чем можно заменить Tinder
Beboo — сайт для знакомств, где сначала можно просмотреть анкеты людей, а потом бесплатно зарегистрироваться и стать постоянным пользователем. Зайти туда можно с помощью электронной почты, а также через другие социальные сети. Поиск собеседника на сайте достаточно простой. Стоит только заполнить пару окошек с предпочитаемым полом, возрастом и городом. Главное — выбрать цель знакомства: любовь и романтика, либо серьезные отношения.
Мамба — сеть сайтов знакомств основанная в 2003 году. Знакомиться на сайте очень удобно за счет простого интерфейса. Нужно лишь указать свой пол, с кем хочется познакомиться, а потом обозначить цель: свидание, флирт или отношения. Затем сайт требует регистрацию через электронную почту. Пользователям можно запускать трансляции и знакомиться с людьми в прямом эфире.
Pure — приложение для быстрых секс-знакомств. Создатели сразу заявили, что у их приложения будет «очень активная и раскрепощенная аудитория», готовая к волнующим приключениям. Каждый месяц этим сервисом пользуются около 200 тысяч пользователей. Женщины могут зарегистрироваться бесплатно, а мужчинам придется покупать подписку. Сервис позволяет знакомиться с людьми из разных стран, флиртовать, а также обмениваться интимными фотографиями. Чаты с собеседником удаляются через 24 часа.
А как искать в Сети серьезные отношения?
Fitil — сайт для поиска серьезных отношений. Перед регистрацией пользователю необходимо пройти тест, который покажет психологический портрет и поможет, в дальнейшем, найти подходящего собеседника. Общаться с людьми можно после оплаты подписки, а также на мастер-классах и других мероприятиях, которые можно отследить на афише сайта.
The Breakfast — сервис знакомств впервые запустился в 2020 году в Москве. В нем можно найти собеседника и позавтракать с ним. Стать пользователем можно после того, как юзер заполнит анкету и дождется подтверждения. На сервис можно попасть также с помощью приглашения другого участника. Чтобы найти компанию для вкусного завтрака, достаточно нажать в приложении кнопку breakfast и сервис автоматически подберет подходящего собеседника. После этого у пользователей будет 24 часа, чтобы договориться о встрече.
Tastebuds — сайт знакомств, который подбирает собеседников на основе музыкальных вкусов. В отличие от конкурирующих сервисов, таких как Tinder, сервис отличается тем, что фокусируется на одной основной характеристике — на музыке. Пользователю нужно лишь ответить на несколько вопросов, чтобы алгоритм нашел собеседника с идентичными музыкальными предпочтениями. Анкета требует минимальной информации о себе, но при этом максимальной информации о любимой музыке. Треки можно добавить вручную. В профилях собеседников играет выбранный ими трек, а начать беседу можно с любой песни.
Бот знакомств «Леонардо Дайвинчик» создан на базе очень популярного паблика во «ВКонтакте», на который подписано более 16 миллионов человек. Бот существует почти пять лет, а число пользователей превышает сотни тысяч человек. Основная аудитория «Дайвинчика» — подростки и студенты. У бота есть одна необычная по сравнению с официальными приложениями особенность — там разрешено регистрироваться несовершеннолетним. Функционал бота простой. Профиль зарегистрировавшегося пользователя не верифицируется и его можно редактировать бесконечное количество раз.
Какие сайты знакомств уже ушли из России
В марте 2022 года в России и Белоруссии перестало работать приложение для знакомств Feeld. Разработчики приложения заявили, что «осуждают акт агрессии» и пожаловались, что «не могут обеспечить безопасность» для пользователей, поскольку не могут соблюдать законы двух стран, сохраняя неприкосновенность данных клиентов.
Также ушли из российского сегмента дейтинг-сервисы Badoo, Bumble и Fruitz. Об этом 9 марта объявила их материнская компания-владелец Bumble Inc. Badoo был на втором месте по популярности среди приложений-конкурентов у россиян, ищущих вторую половинку.
С 24 февраля 2022 года свою деятельность в России приостановили или прекратили более 300 компаний, подсчитали ранее ученые из Йельского университета (США). В числе ушедших фирм — разработчики программного обеспечения, игр, банки фото и иллюстраций, производители чипов и видеокарт, а также музыкальные приложения.