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17 июля 2025 в 15:49

Военный из США сливал гостайны об Украине иностранке с сайта знакомств

TNI: офицер ВВС США рассказывал подруге из Сети о гостайнах Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Офицер американской армии регулярно сливал самую секретную правительственную информацию о вооруженном противостоянии на Украине некой даме, с которой у него завязался диалог на сайте знакомств, приводит слова заместителя генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джоша Айзенберга издание The National Interest. Теперь военному грозит 10 лет тюрьмы.

Обвиняемый, являющийся сотрудником ВВС США и имеющий доступ к самым охраняемым секретам нашей страны, делился секретной информацией на онлайновой платформе знакомств с женщиной, называвшей себя иностранкой, — сказал заместитель генпрокурора.

Ранее отставной подполковник американских войск Дэниел Дэвис предположил, что новый пакет помощи от США будет бесполезен для Украины, ввиду чего не имеет никакого смысла. Эксперт напомнил о потере Киевом территорий даже после того, как бывший глава Белого дома Джо Байден выделил украинским властям $61 млрд (почти 4,8 трлн рублей).

Также Дэвис указал на продолжение украинским правительством боевых действий в рамках слепой веры в чудо. По его мнению, Киеву стоит сделать разумный выбор и урегулировать кризис мирным путем, чтобы избежать дальнейшей гибели людей и потери территорий.

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Украина
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