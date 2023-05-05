Россияне получат отечественный аналог Tinder «Ведомости»: VK создаст российский аналог приложения для знакомств Tinder

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская корпорация VK создаст отечественный аналог популярного приложения для знакомств Tinder. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника. близких к компании. Детище американской компании Match Group ранее объявило об уходе из России.

Как отмечает издание, в настоящее время социальная сеть «ВКонтакте» уже имеет внутренний сервис «VK Знакомства», однако в новом приложении не нужно будет проходить идентификацию через аккаунт соцсети. Предполагается, что «русский Tinder» будет представлен пользователям уже летом 2023 года.

По мнение опрошенных изданием экспертов, выделение функционала знакомств в отдельную площадку является логичным шагом, так как знакомства — интимная вещь и люди редко хотят совмещать интимное пространство с общественным. Кроме того, при правильном позиционировании и удобстве приложения его аудитория может минимум в два раза превысить аудиторию «VK Знакомств» и приблизиться к 50 млн пользователей.

2 мая американская компания Match Group сообщила о том, что принадлежащее ей приложение для знакомств Tinder окончательно уйдет из России к 30 июня 2023 года. Также о прекращении работы в России уже заявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz.

Ранее журналисты немецкого издания Die Welt заявили, что «российские шпионки» через Tinder вербуют политиков и военных. В материале отмечается, что «агенты Путина» могли давно «расставить свои любовные ловушки». При этом в самом материале газеты не приводятся доказательства такой деятельности.