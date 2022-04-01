Приложение Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии

Приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии. Об этом сообщили в компании. Ограничения наложены как на мобильный сервис, так и на версию для ПК.

Вынуждены сообщить, что наши веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию для ПК, больше недоступны в России и Республике Беларусь, — говорится в заявлении компании.

Приложение Badoo было удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery. Также были ликвидированы подписки Premium для всех пользователей из двух стран, кроме пользователей сервиса Apple App Store.

При этом желающие познакомиться могут продолжать пользоваться текущей версией мобильного приложения, если оно ранее было установлено на телефон.

Ранее эксперты Badoo сообщили, что в 2022 году большинство пользователей приложений для знакомств решили не выбирать партнёра на основе его дохода и материального положения. Также пользователи предпочитают ходить на более продолжительные свидания, чем раньше, и не искать партнёра определённого типа.

В свою очередь, психолог Мария Иванова дала ряд советов по оценке адекватности партнёра, найденного на сайте знакомств. По её словам, стоит назначить свидание в людном месте и выяснить, на какие темы он рассуждает и чем интересуется. При этом она уточнила, что найти подходящего партнёра на сайтах знакомств может быть очень сложно, а оффлайн-общение может в корне отличаться от переписки в приложении.