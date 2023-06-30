Сексолог назвала плюсы ухода Tinder из России Сексолог Савская: после ухода Tinder у россиян снизится тревожность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход Tinder из России снизит тревожность среди бывших пользователей приложения для знакомств, считает психолог-сексолог Ольга Савская. В разговоре с «Радио 1» эксперт уточнила, что из-за такого способа поиска партнера люди потеряли навык «выбирать то, что нужно» и даже после нахождения, казалось бы, идеального варианта продолжали опасаться, что упустили кого-то лучше.

Человек копается часами — все старается лучше выбрать, он вроде выбрал — и тут еще высыпается корзина. У нас изобилие выбора, и это приводит к ухудшению навыка выбрать то, что нужно. Повышается тревога, хочется выбрать лучшее, — пояснила сексолог.

По словам Савской, еще одним минусом приложения было обилие мошенников. Злоумышленники использовали Tinder, чтобы наживаться на тех, кто ищет вторую половинку. Мошенники в том числе могли шантажировать собеседника, получив его интимные фотографии. При этом жертвами становились как женщины, так и мужчины. Кроме того, существовал риск вступить в отношения с уже занятым человеком или даже находящимся в браке, но тщательно скрывающим это.

Сексолог подчеркнула, что и само приложение наживалось на пользователях. Сначала аккаунт показывают всем, а потом требуют оплаты для улучшения профиля и отдельных услуг. Поэтому Tinder не был заинтересован, чтобы пользователи действительно находили пару.

Савская рекомендует стремиться к живому человеческому общению вместо использования аналогов приложения. Сексолог советует чаще выходить в социум, учиться формировать общение с новыми людьми, а также посещать мероприятия по интересам. По ее мнению, это гораздо эффективнее и полезнее для внутреннего состояния, чем использование Tinder.

Приложение для онлайн-знакомств Tinder 30 июля 2023 года окончательно перестало работать в России. Сервис пропал из Play Market и AppStore. Вместе с тем на устройствах с оперативной системной Android в Tinder все еще можно войти.