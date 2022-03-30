Психолог объяснил, почему тяжело найти пару в Tinder

Найти пару в Tinder тяжело, потому что подобные приложения не рассчитаны на успешное знакомство , объяснил психолог Сергей Маркелов изданию Pravda.ru. Алгоритмы, по его словам, настроены так, чтобы встречи с партнёрами оказывались кратковременными и пользователи оставались в приложении.

Ни в одном из таких приложений не заложено позитивного развития отношений между пользователями. Потому что они уйдут из Tinder. Люди познакомились, у них началась серьёзная история, и они уходят из приложения. Разрабатываются каждый месяц социальные механики, чтобы ты был постоянным участником данных приложений, но чтобы тебя преследовали неудачи: то есть кратковременные встречи, без длительных отношений, — сказал Маркелов.

Конечно, редкие удачи у кого-то случаются, они стимулируют других продолжать поиски, в этом разработчикам помогли социальные психологи. Приложения для знакомств нацелены на количество контактов пользователей, а не их длительности и глубине, добавил он.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась, что ей часто говорят о большом количестве альфонсов, маньяков и мошенников в Tinder. Она порекомендовала россиянкам использовать более безопасные и традиционные методы для знакомства. Например, через друзей и знакомых. Ходить на свидания она посоветовала в места, где есть охрана.