Сябитова раскритиковала Tinder из-за альфонсов и маньяков

Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась, что ей часто говорят о большом количестве альфонсов, маньяков и мошенников в приложении для свиданий Tinder. Она также добавила, что там регистрируется множество женщин, страдающих от депрессивного одиночества, пишет «Радио 1».

Моё личное мнение о платформе Tinder, если меня постоянно спрашивают о большом количестве маньяков, альфонсов и мошенников, значит их, наверное, там много. Это понятно и по психологии — они идут туда, где много людей и модно. Но искать партнёра надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. Это первое. И второе. Там много женщин, которые хотят быстрее выйти замуж и которые находятся в состоянии депрессивного одиночества. Кроме того, некоторое время назад я прочитала о появлении в Tinder тревожной кнопки. То есть они сами подтвердили, что у них опасно. Поэтому думайте сами, делайте выводы, куда вы пойдёте и надо ли вам это, — подчеркнула Сябитова.

Она порекомендовала россиянкам использовать более безопасные и традиционные методы для знакомства. Например, через друзей и знакомых. Сябитова также посоветовала ходить на свидания и знакомиться в общественных местах, где есть охрана. Сваха считает, что россиянкам стоит задавать вопросы партнёру при встрече. Также можно попробовать проанализировать его страницы в социальных сетях, чтобы собрать как можно больше информации о потенциальном избраннике.

Ранее Сябитова дала совет россиянкам, как уберечь семью и не остаться одинокими на старости лет. Телесваха, которая дважды была в разводе, рассказала, как надо покорять мужчин.