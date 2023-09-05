Россияне назвали самые перспективные профессии ТАСС: россияне сочли самыми перспективными профессии в отрасли IT

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне считают самыми перспективными профессии из отрасли информационных технологий, приводит ТАСС данные онлайн-опроса компании «Альфастрахование». Также граждане полагают, что наиболее высокие доходы имеют представители технических специальностей. В опросе приняли участие около 1,3 тысячи человек.

В рамках исследования респонденты сообщили, что если бы они в настоящее время меняли профессию, 12,9% выбрали специальность тестировщика ПО, 11,6% предпочли data scientist, 10,8% пожелали бы заняться аналитикой данных. При этом 28,1% респондентов убеждены, что эти профессии могут принести высокие заработки. Кроме того, 22,9% выбирали профессии IT за возможность работать удаленно, 18,8% видели в них потенциал, а 16,1% сочли просто интересными для себя.

При этом 54% не сомневаются, что для обретения новой профессии достаточно просто пройти переквалификацию, без необходимости получения высшего образования. При этом 44,6% рассматривали возможность смены профессии в пользу более высокооплачиваемой. В то же время 25% убеждены, что рост дохода после смены деятельности — миф.

Согласно полученным данным, в настоящее время 14,1% участников опроса трудятся в сфере торговли, 13,3% — в рекламе, 10,7% — в строительстве, 9,8% — в IT, 9,4% — в индустрии красоты, 60,4% работают по найму, 11,4% — индивидуальные предприниматели.

Порядка 33% опрошенных имеют ежемесячный доход в размере от 50 до 100 тысяч рублей и от 100 до 150 тысяч рублей. У 17,7% доход составляет от 30 до 50 тысяч рублей, еще 4,6% получают более 150 тысяч рублей ежемесячно. При этом только 25% считают, что они смогут увеличить свой заработок до конца года. Основным способом для этого большинство из них видит повышение в должности — так сказали 31,8% респондентов. Для 22,9% рост дохода связан с ростом бизнеса работодателя, 18,1% рассчитывают на увеличение дохода благодаря депозиту на крупную сумму, еще 13,9% россиян просто собираются поменять работу. При этом успешными себя назвали 61,4% участников опроса.

Ранее специалисты Аналитического центра НАФИ выяснили, что своим главным жизненным ориентиром считают высокие доходы и ценят зарплату больше, чем семью, здоровье и профессиональную самореализацию чуть меньше половины россиян. Как показали результаты опроса, высокая заработная плата выступает важнейшим мотивирующим фактором в работе.