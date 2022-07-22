Россияне назвали приоритетные сферы государственных расходов Опрос SuperJob: россияне считают приоритетными статьями госрасходов образование и медицину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины всех россиян считает, что основными статьями для государственных расходов должны стать образование и медицина. Это результаты опроса, который провела компания SuperJob, пишет РБК.

За то, чтобы государственные средства тратились в первую очередь на образование, высказались 53% всех опрошенных, за здравоохранение — 51% респондентов. Примерно треть участников опроса выразила мнение, что сейчас на фоне санкций приоритетным направлением должна стать поддержка национальной экономики и расходы на социальную политику.

Еще около четверти опрошенных считают, что отдельно нужно поддерживать сферу ЖКХ. Еще 22% респондентов сказали, что уделять внимание нужно развитию правоохранительной работы и национальной обороны.

Гораздо меньше людей — только 15% — высказались за охрану окружающей среды, и только 5% на первое место поставили развитие культуры, кино и средств массовой информации.

В результатах опроса приводится и статистика по возрастам. Оказалось, что молодежь до 24 лет чаще всего призывает вкладываться в образование, экологию и культуру. Те, кто старше 45 лет, считают, что поддерживать нужно в первую очередь экономику, социальную политику, работу правоохранителей и сферу обороны.

Ранее стали известны результаты опроса о ревакцинации против коронавируса. Лишь двое из пяти россиян заявили о готовности ревакцинироваться от COVID-19 в случае необходимости. Согласно данным сервиса SuperJob, чаще остальных готовы ревакцинироваться люди от 45 лет и старше.