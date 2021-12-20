Россияне назвали необходимую сумму трат на базовые нужды семьи
Опрос Webbankir: семье в РФ ежемесячно необходимо на базовые нужды 70–100 тысяч рублей
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
07:49, 21 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для удовлетворения базовых потребностей каждой четвёртой российской семье необходимо 70–100 тысяч рублей. Более 22% нуждаются в сумме от 100 тысяч рублей и выше. Жить на 15–30 тысяч рублей в месяц готовы только 6% граждан. Таковы результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, их приводит РИА Новости.
Большинство опрошенных (28,4%) полагают, что для удовлетворения базовых потребностей семьи сегодня нужно от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Около 22,5% респондентов указали, что для этого необходимо от 100 тысяч рублей в месяц, — говорится в исследовании.
Остальные опрошенные назвали более скромные суммы. Так, 21,1% полагают, что жить можно на сумму 50–70 тысяч в месяц. 22,2% приемлемым считают существование на 30–50 тысяч в месяц. При этом 5,8% готовы удовлетвориться 15–30 тысячами.
При этом 90,5% россиян отметили серьёзный рост цен в магазинах, произошедший в 2021 году. При этом 9,1% считают рост цен незначительным, а 0,4% убеждены, что ценники в магазинах не изменились.
По мнению опрошенных, сильнее всего подорожали продукты питания — так считают 93,8%. Рост стоимости медикаментов заметили 54% респондентов, непродовольственных товаров — 46,7, аренды жилья и ЖКХ — 44,5%, одежды и обуви — 38%.
Рост цен на отдых и развлечения, а также на образовательные услуги побеспокоил граждан меньше всего. О нём упомянули 19,7% и 15,3% респондентов соответственно.
Большинство — 79,4% — считают, что товары и услуги продолжат дорожать.
Опрос Всероссийского центра общественного мнения показал, что большинство россиян (61%) боятся заражения коронавирусом. Кроме того, граждане страны также боятся, что вирусом может быть инфицирован кто-то из их близких.
Наибольшие опасения по этому поводу выражают жители Санкт-Петербурга — 68% против 67% в Москве. Только 14% респондентов уверены, что с ними ничего не случится. При этом, как говорится в результатах исследования, только 42% россиян сделали прививки от коронавируса.