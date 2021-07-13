Россияне назвали минимальный доход, необходимый в пандемию

Российским домохозяйствам нужно зарабатывать порядка 60,9 тысячи рублей, чтобы свести концы с концами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Как оказалось , больше всего доходов для сведения концов с концами необходимо семьям с детьми и семьям с инвалидами — 80,9 тысячи и 88,4 тысячи рублей соответственно. При этом стоит напомнить, что прожиточный минимум в нашей стране составляет 11,65 тысячи рублей на человека.

Кроме того, только почти четверть домохозяйств (24,3%) назвали себя способными покупать необходимые для дома товары без ущерба для бюджета семьи. Большинство же (75,7%) заметили, что достаточно часто испытывают финансовые трудности — семьям просто не хватает денег на то, чтобы обеспечить себя всем нужным.

Тем не менее отмечается, что тенденция к улучшению есть. Так, в в 2018 году 79,5% семей испытывали финансовые затруднения, в 2016-м таких было 84,6%.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что на банковский счёт следует отправлять не все деньги, определённую сумму стоит хранить дома наличными. Главное, чтобы эти средства были диверсифицированы.