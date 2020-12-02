Россияне назвали любимые виды спорта во время путешествий

https://static.news.ru/photo/4c938ee4-3535-11eb-832c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России рассказали, какими видами спорта предпочитают заниматься во время отпуска.

Чаще всего граждане пробуют встать на сноуборд (40%) или горные лыжи (38%). Следом идёт альпинизм (21%), включая скалолазание и прохождение треков в горах. Кроме того, 34% россиян сообщили, что пробовали летать на параплане, 25% прыгали с парашютом.

Менее востребованными оказались водные виды спорта. Так, 32% опрошенных занимались дайвингом, 28% учились сёрфингу, 25% — принимали участие в речных сплавах. Ещё 17% катались на кайте или виндсёрфинге, 15% пробовали вейксёрфинг, рафтинг и сапсёрфинг.

В любви к экстремальному или необычному спорту признались 32% российских туристов. При этом женщины чаще мужчин пробуют на отдыхе что-то новое. 68% отметили, что предпочитают не идти на риск.

Занимаются спортом во время поездок 43% россиян — тут мужчин оказалось больше, чем женщин. Время от времени выполняют упражнения 40% респондентов, а 17% во время отпуска только отдыхают, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян считают нормальным для себя делегировать повседневные дела другим, чтобы сэкономить личное время.