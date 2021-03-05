Россияне на выходные отправились в Москву, Петербург и Сочи

https://static.news.ru/photo/89c73dbc-7e44-11eb-af1d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян, которые решили провести долгие выходные в честь 8 Марта не дома, купили авиабилеты и отправились в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные, распространённые специалистами сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Выходные, приуроченные к празднику продлятся с 6 по 8 марта соответственно. Граждане РФ, отправляющиеся в путешествие, забронировали в большинстве своём авиабилеты в Москву (23%), Сочи (11%) и Санкт-Петербург (9,2%).

Менее востребованными, но всё же популярными оказались следующие направления. Из общего числа отечественных туристов 4,5% улетели в Симферополь, 3,7% — в Минеральные Воды, 3,4% — в Краснодар, 3,3% — в Калининград и 2,8% — в Стамбул. Перелёт до турецкой столицы оказался самым дорогим. Средняя стоимость поездки — 19,7 тысячи рублей.

Среди железнодорожных направлений в лидеры снова выбилась Москва (27,4% билетов), на втором месте — Петербург (13,6%), затем Нижний Новгород (2,5%), Казань (1,9%) и Хабаровск (1,6%), передаёт телеканал RT.

Как ранее писал NEWS.ru, в долгожданные три выходных все жители нашей страны планируют как следует отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями. Дамы также рассчитывают 8 Марта ещё и получить приятные сюрпризы от своих спутников. Как рассказала сексолог Ольга Кетоева, мужчинам не стоит бояться быть оригинальными, но главное не перестараться с креативом. Например, эксперт посоветовала заменить традиционный букет цветов на корзину с деликатесами и бутылкой вина.