Таких историй в России будет всё больше: почему мужчины женятся на куклах

Многих россиян потрясла новость о том, что бодибилдер из Казахстана женился на кукле после полутора лет отношений. Если в Японии такие союзы уже практически стали нормой, то в России подобные случаи скорее исключение. Тем не менее специалисты уверены, что такая тенденция может укорениться и в нашей стране. О том, почему мужчины предпочитают кукол настоящим женщинам и действительно ли с ними можно вступить в брак, — в материале NEWS.ru.

Негативный опыт

Желание встречаться с неодушевлённым предметом у представителя сильного пола может возникнуть из-за низкой самооценки и чрезмерного страха того, что отношения причинят боль. Возможно, мужчина уже сталкивался с проблемами в союзе с любимым человеком, и это принесло ему глубокое разочарование и травмирующий опыт. В таком случае он придумывает для себя безопасный способ любить с гарантированным отсутствием сложностей. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог и сексолог Инна Глуз-Широкова.

Стремление строить отношения с куклами также может возникать у мужчины, чьи родители транслировали мысль о болезненности отношений. Особенно влияет на человека то, какую модель коммуникации между мамой и папой он наблюдал в возрасте до пяти лет, пояснила психолог.

Поведение и страхи родителей впитываются ребёнком подсознательно и влияют на его дальнейшую жизнь. Всё, что происходит примерно после пяти лет, — лишь надстройки над полученными в детстве установками. Поэтому избавиться от подобных влечений и страха иметь реальные отношения, скорее всего, поможет только психолог. Инна Глуз-Широкова психолог и сексолог психолог и сексолог

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Опасные связи

Хоть сегодня россияне редко выбирают себе в партнёры кукол, ситуация в скором времени может измениться. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель совета общественного движения «Мужской путь» Андрей Брезгин.

Проблема заключается в том, что отношения с реальной женщиной становятся для представителей сильного пола всё опаснее, считает эксперт. К примеру, мужчин нередко обвиняют в изнасиловании, даже если контакт произошёл в рамках длительных романтических отношений между партнёрами и по обоюдному согласию.

Кроме того, мужчины сегодня слабо защищены как отцы. По этой причине для некоторых предпочтительнее жить с куклой и не заводить детей, считает Брезгин.

В российском обществе сложилась устойчивая практика передачи детей матери после развода. Их оставляют жить у женщины в 94% случаев. Кроме того, матери нередко используют детей как средство, чтобы заполучить имущество бывших мужей. Получается, что при разводе мужчина зачастую теряет почти всё — ребёнка, недвижимость, имущество. А взамен получает общественное осуждение и обязанности по алиментам. Поэтому сегодня мужчине куда проще жить в своё удовольствие, а не создавать семью с высоким уровнем риска потери имущества или даже свободы. Если власти не изменят семейную политику в отношении мужчин, союзов с куклами в России со временем будет ещё больше. Андрей Брезгин председатель совета общественного движения «Мужской путь» председатель совета общественного движения «Мужской путь»

Фиктивность брака

Между тем стоит отметить, что официальный союз человека с куклой в России не предусмотрен. Мужчины, которые якобы женились на неодушевлённом предмете, не несут никакой ответственности за этот шаг. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила адвокат Юлия Кузнецова.

Люди, которые решили заключить брак с куклой, могут всего лишь сыграть с ней свадьбу в каком-нибудь заведении. Но никакой юридической силы после этого союз иметь не будет. Ведь органы ЗАГСа в регистрации данного брака откажут. Юлия Кузнецова адвокат адвокат

Тем не менее истории известны случаи заключения официального брака между человеком и неодушевлённым предметом. В начале 2000-х такие союзы временно разрешили в Техасе. За это время в законные отношения с предметами вступили около десяти тысяч жителей штата.