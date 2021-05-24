Россиянам задолжали по зарплате 1,5 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/9802719c-3373-11eb-b6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

К 1 мая 2021 года работодатели в России накопили долгов перед сотрудниками на 1,5 млрд рублей, сообщил Росстат. При этом задолженность снизилась на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

На 1 мая 2021 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1,5 млрд рублей и по сравнению с 1 апреля снизилась на 178,1 млн рублей (на 10,3%), — сказано в отчёте ведомства.

Статистика была собрана на основе данных компаний, которые не относятся к малому бизнесу.

По данным Росстата, на Урале работодатели должны сотрудникам около 56,3 млн рублей. Причём самый большой долг у Свердловской области — 40,7 млн рублей. В Тюменской области — 13,2 млн рублей, а в Челябинской области всего 2,4 млн рублей.

С 2020 года тянутся долги в размере 346,2 млн рублей — это около 22% от общей суммы. При этом большая часть долгов — 55,4% — была ещё в 2019 году и ранее. Это около 860 млн рублей.

Чаще всего задержки по зарплате в сфере обрабатывающих производств. На втором месте — строительство. На третьей строчке — сельское хозяйство.

Получение на работе премии считает радостным событием каждый десятый россиянин. Столько же соотечественников называют поводом для радости день, когда они на работе достигли отличных показателей.