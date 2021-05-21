«Премия!»: россияне назвали радостные поводы на работе

https://static.news.ru/photo/3ea9ebc8-bac0-11eb-8fdb-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Получение на работе премии считает радостным событием каждый десятый россиянин. Столько же соотечественников называют поводом для радости день, когда они на работе достигли отличных показателей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Агентство отмечает , что ещё 6% россиян считают по-своему прекрасным каждый новый рабочий день.

При этом дни корпоративов, праздников и других торжеств в кругу коллег назвали лучшими рабочими днями только 5% респондентов. Уход на удалёнку и в отпуск считают радостным событием лишь по 3% опрошенных. Столько же респондентов с радостью вспоминают дни получения благодарственного листа за хорошую работу, размещения их фотографии на доске почёта и тёплые слова руководителя в свой адрес.

Опрос проводился в мае среди более 1,6 тысячи работающих человек старше 18 лет из всех субъектов России.

Ранее стало известно, что во время пандемии коронавируса наиболее востребованным в России стал труд так называемых синих воротничков: грузчиков, фасовщиков и курьеров. Зарплаты линейного персонала за это время выросли на 25–35% в зависимости от специальности. Об этом сообщает Forbs со ссылкой на данные сервиса «VK Работа».