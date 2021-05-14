Названы профессии с самым высоким ростом зарплат в пандемию

https://static.news.ru/photo/6dc57852-b6f4-11eb-8962-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пандемии коронавируса наиболее востребованным в России стал труд так называемых синих воротничков: грузчиков, фасовщиков и курьеров. Зарплаты линейного персонала за это время выросли на 25–35% в зависимости от специальности. Об этом сообщает Forbs со ссылкой на данные сервиса «VK Работа».

В топ-10 самых востребованных профессий вошли: кассир, водитель, грузчик, уборщик, администратор, менеджер, курьер, повар, продавец-консультант, продавец, — говорится в докладе аналитиков.

Согласно исследованию, одной из самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2019 году был водитель, в Москве шофёрам предлагали зарплату в 65 380 рублей. В 2021 году в лидеры вышли грузчики и комплектовщики-фасовщики. С учётом 25-процентного роста средняя зарплата грузчика в Москве в этом году составила 57 940 рублей, комплектовщика — 68 700 рублей. Самый же динамичный рост показала зарплата курьеров — в столице она увеличилась на 34%, до 65 120 рублей.

По данным рекрутингового сервиса HeadHunter, за два последних года в разы увеличилось количество высокооплачиваемых вакансий для синих воротничков. Если в 2019-м максимальные зарплаты в 130 тысяч рублей были заявлены в полутора тысячах вакансий, то в 2021-м такое вознаграждения предлагается уже в 10 тысячах вакансий. На такой заработок могут претендовать курьеры и водители с личным автотранспортом, а также руководители складов и сборщики мебели.

Ранее онлайн-сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос. У россиян поинтересовались, что нужно делать человеку, который хочет больше зарабатывать, помимо поисков более высокооплачиваемой работы. 34% опрошенных заявили о необходимости постоянно учиться и повышать квалификацию. 15% уверены, что надо просто больше и лучше трудиться. Ещё 13% заявили, что для увеличения дохода на работе необходимо проявлять целеустремлённость и инициативу. 12% полагают, что надо просто поговорить с работодателем о прибавке к зарплате.

Каждый двадцатый считает, что желающие увеличить свои доходы должны открывать собственный бизнес, а 4% залог успеха видят в освоении новой профессии.