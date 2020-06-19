Россиянам разрешат посещать пляжи без масок

https://static.news.ru/photo/2c02b468-b21b-11ea-996a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдыхающим на российских пляжах можно будет не носить маски. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Текущая ситуация пока не позволяет говорить об отдыхе совсем без ограничений. Всё-таки мы сами должны определённую сознательность проявлять. По пляжам у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила. Пляж можно посещать без маски, — сообщила глава ведомства в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на пляже отдыхающие обязаны соблюдать социальную дистанцию, однако им не нужно носить медицинские маски. Что касается дистанции, то её обязаны соблюдать люди, не связанные между собой семейными отношениями.

3 июня глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что на юге России в ближайшие две недели все публичные пляжи и пляжи гостиниц вновь начнут работать. Конкретные сроки их открытия будут определять губернаторы на местах в зависимости от ситуации в каждом регионе. Она отметила, что сейчас решается вопрос об увеличении числа организованных пляжей, чтобы успеть к 1 июля.

Во Владивостоке проезды к морю постепенно начали открывать с конца мая в связи со смягчением введённых из-за пандемии коронавируса ограничений.

К настоящему времени уже открылись пляжи на территории санаториев в Краснодарском крае.

Крымские власти поручили подготовить до 1 июля пляжи региона к приёму отдыхающих. Соответствующее заявление сделал глава Минкурортов республики Вадим Волченко. По его словам, к началу июля должны быть проведены все необходимые для приёма туристов работы. Министр отметил, что пляжи, уже завершившие подготовку, смогут принять отдыхающих раньше. Перед открытием власти проведут проверку в первую очередь на популярных пляжах ЮБК и пляжах Евпатории.

Масочный режим был введён в регионах России в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.