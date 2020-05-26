Пляжи и набережная Владивостока открываются после карантина

https://static.news.ru/photo/2df83bae-9fdc-11ea-992f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проезды к морю постепенно начинают открываться во Владивостоке в связи со смягчением введённых из-за пандемии коронавируса ограничений.

Места отдыха вблизи моря были закрыты в городе с начала апреля 2020 года. Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта и продлён до 1 июня, но власти приняли решение постепенно переходить к первому этапу его отмены в конце мая. В частности, 26 мая в регионе открылись непродовольственные магазины площадью менее 400 кв. м, разрешены занятия физкультурой на свежем воздухе при соблюдении социального дистанцирования.

Сегодня, 27 мая, от бетонных блоков освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность, — говорится в сообщении администрации города.

Глава города Олег Гуменюк отметил, что до полного снятия режима повышенной готовности ещё далеко и жителям, несмотря на ослабление ограничений, по-прежнему рекомендуется соблюдать масочно-перчаточный режим, пишет RNS.

Как писал NEWS.ru ранее, москвичам могут разрешить гулять в парках и пользоваться велопрокатом. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в правительстве, рассказал близкий к столичной мэрии источник.