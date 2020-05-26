Власти Москвы рассматривают возможность разрешения прогулок в парках

Москвичам могут разрешить гулять в парках и пользоваться велопрокатом. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в правительстве. Об этом NEWS.ru рассказал близкий к столичной мэрии источник.
Сейчас обсуждается возможность некоторых послаблений режима самоизоляции. В частности, речь идёт о возможности с 1 июня разрешения прогулок в парках и открытии велопрокатов, — рассказал собеседник NEWS.ru.
При этом жителей столицы планируют разделить на группы и установить временные ограничения для разных категорий. По словам источника, это будет сделано, чтобы москвичи не вышли на прогулки одновременно.
Собеседник NEWS.ru также добавил, что при этом отменять электронные пропуска в ближайшие недели не планируется.
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.
Как ранее писал NEWS.ru, в московской мэрии ведётся обсуждение возможности продления режима самоизоляции ещё на две недели. Решение по данному вопросу может быть принято в конце текущей недели.
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