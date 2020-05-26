Власти Москвы рассматривают возможность разрешения прогулок в парках

https://static.news.ru/photo/71488b44-9f77-11ea-8c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам могут разрешить гулять в парках и пользоваться велопрокатом. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в правительстве. Об этом NEWS.ru рассказал близкий к столичной мэрии источник.

Сейчас обсуждается возможность некоторых послаблений режима самоизоляции. В частности, речь идёт о возможности с 1 июня разрешения прогулок в парках и открытии велопрокатов, — рассказал собеседник NEWS.ru.

При этом жителей столицы планируют разделить на группы и установить временные ограничения для разных категорий. По словам источника, это будет сделано, чтобы москвичи не вышли на прогулки одновременно.

Собеседник NEWS.ru также добавил, что при этом отменять электронные пропуска в ближайшие недели не планируется.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

Как ранее писал NEWS.ru, в московской мэрии ведётся обсуждение возможности продления режима самоизоляции ещё на две недели. Решение по данному вопросу может быть принято в конце текущей недели.