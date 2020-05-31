Попова: маски не нужно носить на пляже

Что касается дистанции, то её обязаны соблюдать люди, не связанные между собой семейными отношениями.
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.
А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.
Как ранее писал NEWS.ru, все цифровые пропуска, оформленные ранее для рабочих поездок, были автоматически продлены до 14 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.