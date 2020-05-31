Попова: маски не нужно носить на пляже

https://static.news.ru/photo/73723c26-a31e-11ea-a789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отдыхающие обязаны соблюдать социальную дистанцию на пляже, однако им не нужно носить медицинские маски. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, — сказала Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Данный фрагмент опубликовал у себя в Instagram ведущий программы Павел Зарубин.

Что касается дистанции, то её обязаны соблюдать люди, не связанные между собой семейными отношениями.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

Как ранее писал NEWS.ru, все цифровые пропуска, оформленные ранее для рабочих поездок, были автоматически продлены до 14 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.