Попова: маски не нужно носить на пляже

Будут ли на Ð¿Ð»ÑÐ¶Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÐºÐ¸ и социальная дистанция? Главный санитарный врач всё расскажет в 22.30 в нашей программе. #москвакремльпутин #павелзарубин #зарубин #россия1 #россия24 #tvrussia #вести24

A post shared by Павел Зарубин (@zarubinreporter) on May 31, 2020 at 1:21am PDT