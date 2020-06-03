В ближайшие недели откроются все пляжи на юге России

https://static.news.ru/photo/f197a9de-a5b1-11ea-8db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На юге России в ближайшие две недели все публичные пляжи и пляжи гостиниц вновь начнут работать. Конкретные сроки их открытия будут определять губернаторы на местах в зависимости от ситуации в каждом регионе.

Об этом сообщила глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Она отметила, что сейчас решается вопрос об увеличении числа организованных пляжей, чтобы успеть к 1 июля, пишет РБК.

К настоящему времени уже открылись пляжи на территории санаториев в Краснодарском крае.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на пляже отдыхающие обязаны соблюдать социальную дистанцию, однако им не нужно носить медицинские маски. Что касается дистанции, то её обязаны соблюдать люди, не связанные между собой семейными отношениями, писал NEWS.ru.