Власти Крыма поручили подготовить пляжи к началу июля

https://static.news.ru/photo/e0f731fc-ab16-11ea-8d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымские власти поручили подготовить до 1 июля пляжи региона к приёму отдыхающих.

Соответствующее заявление сделал глава Минкурортов республики Вадим Волченко. По его словам, к началу июля должны быть проведены все необходимые для приёма туристов работы.

К этой дате должны быть проведены все работы, выверены все механизмы, проведены анализы и необходимые обследования, в том числе обследование дна, налажена работа спасателей. Это очень важно для безопасности гостей, — сказал он.

Министр отметил, что пляжи, уже завершившие подготовку, смогут принять отдыхающих раньше. Перед открытием власти проведут проверку, в первую очередь, на популярных пляжах ЮБК и пляжах Евпатории, передаёт «МК-Крым».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ассоциации туроператоров России предполагают, что границы для туристов откроются не раньше конца августа — начала сентября. Но при этом эксперты не исключают изменения ситуации.