Россиянам рассказали, сколько водки можно выпить без вреда для здоровья

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Подольский городской суд оправдал экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого присяжные сочли невиновным в убийстве зампредседателя Общественной палаты Евгении Исаенковой. Будет ли обвинение обжаловать данный вердикт, неизвестно. Об этом Business FM сообщил адвокат Кулакова Артём Сарбачев.

Суд на основании вердикта присяжных вынес моему подзащитному оправдательный приговор, оставив за ним право на реабилитацию, — сказал он. Адвокат уточнил, что по закону приговор с участием присяжных может быть...