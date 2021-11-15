Россиянам рассказали, сколько водки можно выпить без вреда для здоровья
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:19, 15 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Безопасной для здоровья нормой является употребление не более половины литра водки в неделю. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что потреблять спиртной напиток нужно равными долями.
Бутылка водки в неделю равными долями — это мера, которую Всемирная организация здравоохранения признает безопасной для здоровья, — уточнил Дробиз.
Ранее стало известно, что водка и коньяк подорожают в России в 2022 году. В Минфине предложили повысить минимальные розничные цены на эти алкогольные напитки до 261 и 480 рублей за 0,5 литра соответственно, в то время как сейчас пол-литровая бутылка водки стоит 243 рубля, а аналогичная бутылка коньяка — 446 рублей.