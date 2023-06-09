Назван простой способ отличить фермерскую курицу от бройлера Национальный органический союз: фермерская курица всегда стройная и с крепкими костями

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Фермерская курица отличается от культуристов-бройлеров плотностью мяса и более насыщенным вкусом, рассказала исполнительный директор Национального органического союза Надежда Степкина. В беседе с aif.ru она подчеркнула, что фермерская птица всегда стройнее, а ее кости крепче.

Не всем и не сразу это может понравиться, но такую курицу ели испокон веков, пока во второй половине ХХ века не стали получать широкое распространение промышленные бройлеры, — пишет издание.

Степкина отметила, что при выборе курицы нужно учитывать и породу птицы. Некоторые виды лучше подходят для первых блюд, а другие — для жарки. Куры, которые можно использовать для приготовления супов, живут на свободе. Бройлеры в таких условиях просто не выживут. У них развита мускулатура, но активно двигаться они не могут из-за больных суставов и внутренних органов, потому что их специально выводили только ради мяса.

Диетолог Марина Макиша ранее рассказала, что свинина дает организму полезные элементы, в том числе практически все витамины группы В. По ее словам, этот продукт помогает нормально работать нервной системе. Кроме того, в ней есть витамин РР, который стабилизирует психику и оказывает благоприятное влияние на работу мозга.