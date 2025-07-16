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16 июля 2025 в 17:11

Съешь и улыбнись! Эти продукты способны зарядить вас позитивом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые продукты способны влиять на наше настроение, даря заряд бодрости и позитива. Они содержат вещества, которые помогают организму вырабатывать гормоны счастья. Включив их в свой рацион, можно улучшить эмоциональное состояние и добавить ярких красок в повседневную жизнь.

Продукты для хорошего настроения:

1. Бананы — богаты триптофаном, который превращается в серотонин.

2. Темный шоколад — содержит фенилэтиламин, вызывающий чувство эйфории.

3. Орехи — источник магния, снижающего уровень стресса.

4. Жирная рыба — омега-3 кислоты улучшают работу мозга и настроение.

5. Ягоды — антиоксиданты борются со стрессом и усталостью.

Достаточно добавить эти продукты в свое меню, чтобы почувствовать прилив энергии и радости. Они не только вкусные, но и полезные, что делает их идеальным выбором для тех, кто хочет сохранить позитивный настрой.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина. Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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