Россиянам рассказали о преимуществах кнопочного телефона Киберэксперт Раевский: кнопочный телефон лучше защищен от мошенников

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Кнопочный телефон лучше защищен от мошенников по сравнению с современными гаджетами, заявил в беседе с «Москвой 24» эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его словам, на такой телефон нельзя установить банковское приложение и вывести с него деньги.

Например, на него не получится поставить банковское приложение, а значит, злоумышленник в случае чего не сможет им воспользоваться и украсть ваши деньги, – уточнил киберэксперт.

Раевский также обратил внимание на то, что чем больше на устройстве установлено приложений, чем проще взломать его и заразить вирусами. Помимо этого, кнопочные телефоны дольше работают без подзарядки.

Адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин ранее призвал с осторожностью относиться к магазинным чекам, так как они нередко позволяют злоумышленникам получить доступ к данным человека. Он призвал перевести отчетный документ в электронный формат или рвать его на мелкие кусочки и выкидывать их дома.

Старший аналитик по информационной безопасности Константин Зубченко прежде посоветовал предложить собеседнику провести видеозвонок при сомнении в подлинности диалога. По его словам, у мошенников редко имеются программы, которые позволяет точно имитировать украденную личность в режиме реального времени.