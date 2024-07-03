Россиянам рассказали об обмане мошенников при помощи магазинных чеков Адвокат Зорин: мошенники могут использовать магазинные чеки для обмана россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники могут использовать магазинные чеки для обмана, находя с их помощью жертв в социальных сетях, заявил в беседе с aif.ru адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин. Он предупредил, чаще всего отчетный документ используют женщины-злоумышленницы, которые выведывают у жертв данные их счетов.

Методы социальной инженерии позволяют задурить голову даже очень умному человеку, — уточнил Зорин.

Адвокат уточнил, что жертвами такого вида преступления становились высокопоставленные сотрудники кредитных организаций, видные ученые и чиновники. По его мнению, чтобы избежать атаки мошенников важно либо отказаться от печати бумажного чека, либо мелко порвать его и выкинуть кусочки уже дома.

Старший аналитик по информационной безопасности Константин Зубченко ранее заметил, что просьба о видеозвонке может поставить мошенников в неудобное положение и спасти человека от потери средств. По его словам, у злоумышленников часто нет дорогостоящих программ, которые смогут точно воспроизвести повадки человека в прямом эфире, используя вместо них дипфейки.

Представители МВД по ЯНАО прежде объявили о том, что жители населенного пункта Тарко-Сале в течение двух дней перевели более пяти млн телефонным мошенникам. После произошедшего правоохранители возбудили несколько уголовных дел.