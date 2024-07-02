Телефонные мошенники заработали за два дня более 5 млн на жителях ЯНАО

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В ЯНАО жители Тарко-Сале за два дня перевели более 5 млн телефонным мошенникам, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по ЯНАО. Уточняется, что по всем фактам возбудили уголовные дела.

По данным издания, сначала жертвой мошенников стала 60-летняя женщина, которую убедили инвестировать в брокерскую контору. Вложив 20 тысяч рублей, женщина надеялась, что сможет заработать на ремонт. Тогда ее дочь решила увеличить доход и, взяв кредит, перевела мошенникам более 1,9 млн рублей. После того как у них не получилось снять деньги с этого инвестиционного счета, мать с дочкой обратились в полицию.

Другая жительница отправила мошенникам более 3,2 млн рублей, в том числе заемных. 48-летней горожанке позвонили якобы сотрудники «Госуслуг» и предложили сменить бумажный медицинский полис на цифровой. Для этого они выманили у нее код из СМС. После этого те же аферисты заявили, что кто-то хочет оформить на женщину микрозаймы, поэтому ее средства нужно было перевести на другой безопасный счет. Женщина выполнила указания мошенников.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых, — рассказали в полиции ЯНАО.

Ранее мошенник обманул клиентов своей фирмы на миллионы рублей и уехал на СВО по контракту во избежание последствий. Отмечается, что мужчина продолжает писать обманутым людям.