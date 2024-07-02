Аналитик дал рекомендации по выявлению мошенников Аналитик Зубченко: просьба сделать видеозвонок остановит мошенника

Просьба сделать видеозвонок поможет выявить телефонных мошенников, которые используют искусственный интеллект, заявил в беседе с LIFE.ru старший аналитик по информационной безопасности Константин Зубченко. Он добавил, что сейчас чаще всего для обмана используются дипфейки и синтез голоса.

В случае переписки алгоритм достаточно прост: также смените канал связи и попросите человека подтвердить личность на видеозвонке, — предложил Зубченко.

По его словам, злоумышленник не будет использовать дорогостоящие программы по изменению лица во время видеопотока и исчезнет при таком запросе со стороны бдительного обывателя. Зубченко также обратил внимание на то, что не стоит верить всему, что приходит из Сети. Он добавил, что только дотошность способна уберечь человека от мошенников.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее предупредил местных жителей, что ВСУ стараются сопроводить каждый удар по городу информационными атаками, которые проходят в разных чатах. Он призвал не обсуждать в пабликах вопросы, касающиеся безопасности, чтобы не помогать противникам.