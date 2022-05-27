Россиянам рассказали, смогут ли турецкие вещи заменить западные Стилист Ким рассказала, смогут ли турецкие вещи заменить западные

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким в разговоре с NEWS.ru отметила, что турецкие вещи не уступают в качестве европейским. Она считает, что бренды Турции могут быть востребованы в России, если у одежды будет актуальный западный дизайн.

Нет ничего удивительного, что китайские и турецкие компании перекупают активы западных брендов. Я думаю, их качество не поменяется, потому что в принципе все равно массмаркет по большей части отшивается в Китае, Бангладеш, Вьетнаме. Нет смысла отшивать массмаркет где-то в России, так как такие большие объемы в принципе не отшить и по цене будет не выгодно. Поэтому качество сохранится, — заявила Ким.

По ее мнению, россияне будут покупать турецкие вещи, но многое будет зависеть от дизайна.

Россияне будут покупать, если это будет актуальный западный дизайн. Если это не будет национальный турецкий колорит, а традиционные европейские вещи, то будут брать, — подытожила стилист.

Ранее «Известия» сообщили, что несколько турецких брендов одежды намерены выйти на российский рынок. Речь идёт о adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. По данным издания, компании уже ведут переговоры с торговыми центрами об открытии магазинов. Турецкие бренды могут появиться в России уже этой осенью.