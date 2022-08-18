Россиянам рассказали, куда полететь на отдых зимой Эксперт по туризму Ракулова: зимой стоит отправиться на российские горнолыжные курорты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдых за границей может сорваться в любой момент из-за нестабильной обстановки в мире, однако в России есть множество вариантов для активного зимнего отдыха, считает эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова. По ее словам, внутри страны можно отправиться на один из горнолыжных курортов или поохотиться за северным сиянием, пишет «Слово и Дело».

Зимний пляжный сезон в России, разумеется, невозможен. А что касается горнолыжного отдыха, то я не думаю, что здесь будут какие-то вопросы. У нас есть Сочи, превосходный Эльбрус, Домбай. Татарстан стал активно развиваться в плане зимнего отдыха. Охоту на северное сияние никто не отменял. Она у нас есть и набирает популярность, — рассказала Ракулова.

Она отметила, что тем, кто любит поплавать зимой, не обязательно выезжать за пределы России. Она рассказала, что на Кавказе есть крытые подогреваемые бассейны, уникальная климатическая составляющая, а также высококлассный сервис.

Туристический эксперт пояснила, что предварительная продажа туров не означает, что данное направление может оказаться переполненным с наступлением сезона. Это делается специально, чтобы привлечь туристов низкими ценами и заранее просчитать нагрузку.

Ранее директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер сообщила, что россияне стали реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет. По ее словам, приезжающие чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют.