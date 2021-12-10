Россиянам рассказали, какие льготы и выплаты положены перед пенсией

Для адаптации к новым критериям пенсионного возраста в России введено понятие предпенсионного возраста. Этот период наступает за пять лет до получения права на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную. Граждане, достигшие этого возраста, имеют право на ряд налоговых льгот и выплат, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, передаёт агентство ПРАЙМ.

Так, граждане предпенсионного возраста имеют право на освобождение от налога на участок менее шести соток, а также на ряд имущественных объектов, таких как квартира, дом, мастерская, сарай, гараж и другие. В регионах введены различные транспортные льготы. Также предпенсионеры имеют право получать повышенное пособие по безработице. В 2022 году оно достигнет 12 792 рублей.

Кроме того, женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестёр или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть соответствующий достаточный доход. Размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом, — сказала Ногайлиева.

Помимо этого, по словам эксперта, граждане предпенсионного возраста могут получить накопительную пенсию (часть пенсии, сформированная за счёт страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования) или разовую выплату.

Ногайлиева напомнила, что лицам данной категории положено два отгула в год с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации. За отказ в их трудоустройстве из-за возраста работодателю грозит уголовная ответственность. Служба занятости предоставляет предпенсионерам возможность пройти бесплатное профессиональное обучение и получить дополнительное образование.

Ранее сообщалось, что депутат Михаил Делягин обвинил Госдуму в краже денег у предпенсионеров. Он задал вопрос коллеге из «Единой России» Светлане Бессараб о том, почему граждане этой категории в России оказались в таком положении, что их и на работу не берут, и пенсии не выплачивают. В итоге многие из них голодают, потому что не в состоянии трудоустроиться, подчеркнул Делягин. На это ему ответили, что граждане этой категории имеют ряд льгот и преференций.