Россиянам рассказали, как выбрать качественную клубнику Диетолог Разаренова посоветовала обращать внимание на зелень вокруг ягод при выборе клубники

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Чтобы выбрать качественную клубнику, следует обращать внимание на зелень вокруг ягод, посоветовала врач-диетолог Александра Разаренова. В беседе с «Радио 1» она уточнила, что зелень должна быть свежая и не иметь признаков увядания. При этом размер ягод не указывает на свежесть или качество продукта, так как он зависит от сорта клубники.

Стоит обратить внимание на зелень возле ягодки, которая также должна быть свежая без признаков заветривания и увядания. В зависимости от сорта она может быть, как крупная, так и мелкая. Поэтому сладость клубники не определяется ее размером, — пояснила специалист.

При покупке клубники также нужно изучить ягоды на признаки порчи, плесени и на наличие темных пятен. Плоды должны быть гладкими, блестящими, плотными и упругими, уточнила диетолог. По словам Разареновой, следует покупать клубнику в местах официальной торговли: в магазинах, на ярмарках и на рынках, где у продавца есть сопроводительные документы. Это поможет избежать покупки товара, который выращивался в ненадлежащих условиях или с использованием запрещенных удобрений.

Диетолог добавила, что клубника обладает мочегонным эффектом и содержит большое количество антиоксидантов. При этом в день можно съедать от 200 до 400 гр ягод, так как в них мало фруктозы и сахара, подчеркнула специалист. Клубника также полезна для женщин за счет фолиевой кислоты.

Разаренова ранее посоветовала в день съедать не больше двух-трех горстей черешни, особенно при наличии проблем со здоровьем. Это связано с содержанием в продукте фруктозы, которая в избыточном количестве особенно вредна при лишнем весе, заболеваниях печени и сахарном диабете.