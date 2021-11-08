Россиянам рассказали, как правильно закупиться в «чёрную пятницу»

«Чёрная пятница» — это отличная возможность купить со скидкой то, что давно было нужно, однако покупать бесполезные вещи только из-за сниженной цены — неправильно. Об этом «Радио 1» рассказал инвестиционный консультант, эксперт по личным финансам, автор курса по финансовой психологии и YouTube-канала «Инвестиции — это просто» Эрик Розенфельд.

Есть такая формула: когда мы купили что-то со скидкой в 30%, например за 700 рублей, мы не сэкономили 300 рублей, мы потратили 700 — это принципиальная разница. Если мы покупаем то, что нам необходимо, и мы можем на этом сэкономить — это замечательно, но если мы покупаем просто потому, что скидка, — это неправильно, — объяснил Розенфельд.

Он предположил, что людей к покупке подталкивает потребность в выбросе эндорфинов. При этом распродажа, уверяет Розенфельд, — отличный способ мгновенно получить удовольствие от покупок. Он также посоветовал россиянам перед «чёрной пятницей» заранее составить список необходимых товаров.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще выбирать товары собственных торговых марок (СТМ) ретейлеров. Аналитики связывают это явление со стремлением россиян к экономии на продуктах.